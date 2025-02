Enzo Goudou arriba al MoraBanc preparat “per a un gran repte”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Enzo Goudou-Sinha va mostrar-se “il·lusionat i feliç” per arribar al MoraBanc Andorra, i va confessar que “sempre havia volgut jugar a l’ACB i és un gran repte”. El base de 26 anys va fer ahir el segon entrenament com a tricolor i va explicar que “m’han rebut molt bé, l’equip i tothom, crec que he tingut molta sort d’aterrar aquí i els jugadors són molt acollidors i amables amb mi”, a més de cloure que “m’han fet sentir molt bé al vestidor i estic agraït per això”. Per últim, Goudou-Sinha va definir-se com “un jugador amb molta energia, que intenta aportar velocitat al joc i també habilitat”.

D’altra banda, Shannon Evans va encetar les finestres FIBA amb victòria. El base nord-americà va guanyar 66 a 65 a Angola amb la samarreta de Guinea en un duel en què va fer 5 punts i -2 de valoració. Evans s’enfrontarà avui a Tunísia.