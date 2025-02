Mònica Doria finalitza onzena a l'Open d'Austràlia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Mònica Doria ha finalitzat en onzena posició en la primera final de canoa de la temporada disputada a Penrith, a l'Open d'Austràlia. Doria ha començat amb una tercera posició a la primera mànega que li ha permès accedir a la final, on, a causa d'haver penalitzat a les portes quatre i vuit, l'ha obligat a forçar durant la resta del traçat, fet que ha provocat que es saltés la porta 17. El podi de la final ha acabat dominat per tres australianes: Jessica Fox, Kate Eckhardt i Noemi Fox.

Doria ha valorat positivament la competició i el primer contacte amb el canal. "Estem satisfets pel fet de ser la primera competició de la temporada; seguim sumant baixades en el canal dels mundials del 2025, que és el més important per a nosaltres més enllà del resultat final", ha explicat. Tot i el desenllaç de la final, la palista ja pensa en la prova de caiac. "Em quedo amb la solvència amb la qual he entrat a la final, que és el que ens permetrà lluitar per coses importants en el futur. Ara a seguir treballant i a afrontar el caiac", ha conclòs.