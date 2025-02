Goudou-Sinha, il·lusionat d'arribar al MoraBanc

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Enzo Goudou-Sinha arriba al MoraBanc "il·lusionat i molt feliç" després de la seva incorporació al club tricolor. El base francès ha explicat que "he deixat el meu equip per un nou repte, i intentaré donar el millor de mi per ajudar l'equip a guanyar partits i produir un bon bàsquet". Preguntat sobre com es definiria, ha assenyalat que "jugo amb molta energia, intento aportar velocitat al joc i també habilitat", i ha clos que "per mi és un esport d'equip i és important que juguem tots junts".