Els clubs de la Lliga es reparteixen un milió d’euros per la cessió dels internacionals

Els clubs de la Lliga Multisegur Assegurances van ingressar prop d’un milió d’euros, concretament 976.953, de la UEFA per cedir futbolistes a la selecció durant el període 2020-2024, segons les dades del màxim organisme continental, a les quals ha tingut accés el Diari. A aquesta xifra s’hi han de sumar els 812.298 euros que la federació europea va pagar a clubs de tot el continent per tenir a les seves files internacionals del país, situació que provoca que els jugadors de la selecció hagin reportat als seus clubs una xifra total d’1.789.251 euros. Arreu d’Europa, la UEFA va repartir gairebé 233 milions d’euros entre entitats de tot el continent.

Aquestes dades corresponen a tres tornejos celebrats durant el període 2020-2024, les edicions de la Lliga de les Nacions 2020-2021 i 2022-2023, a més de la fase de classificació per a l’Eurocopa del 2024. Per aquests tornejos, la UEFA va pagar un total de 3.659 euros als clubs per partit per cada jugador que disputava matxs amb les seves seleccions, situació que pel que fa a la Lliga Multisegur va sumar un total de 267 internacionalitats. L’entitat més beneficiada en aquest aspecte va ser l’Inter Escaldes, amb un total de 245.153 euros rebuts, seguit per l’FC Santa Colomna, amb 179.291 euros. El podi va tancar-lo l’altre equip colomenc, la UE Santa Coloma, amb un total de 157.337 euros ingressats. Sorprenentment, el quart equip que més va rebre va ser la UE Engordany, amb 150.019 euros. Almenys sobre el paper, ja que el conjunt escaldenc, ja sense competir, va tenir problemes econòmics que van acabar derivant en impagaments als futbolistes. A la segona meitat d’aquesta classificació hi ha l’Atlètic Escaldes, que va ingressar 102.452 euros, l’FC Ordino, que en va rebre 80.498, l’FC Pas de la Casa, amb uns ingressos en aquest concepte de 36.590 euros, i la Penya Encarnada d’Andorra, que va obtenir 25.613 euros.

PESSICS IMPORTANTS A FORA

La presència de jugadors nacionals no tan sols va beneficiar els clubs de la Lliga Multisegur, i és que 38 entitats de vuit països diferents també van rebre ingressos de la UEFA per haver cedit futbolistes del Principat al llarg dels quatre últims anys. El país que més se n’ha pogut beneficiar és Espanya, i és que una trentena d’equips del país veí del sud van rebre aquest premi del màxim organisme continental. En aquesta llista destaquen especialment dos equips que estan per sobre dels 100.000 euros, l’Atlètic Montsó i el San Cristóbal, tots dos de Tercera RFEF. En el cas del conjunt d’Osca, la xifra total va ser de 106.111 euros per haver tingut durant aquests quatre anys futbolistes com Berto Rosas, Marcio Vieira, Izan Fernández o Joel Guillén. En el cas de l’entitat catalana situada a Terrassa, la quantitat total rebuda per la UEFA va ser de 102.452 euros per haver tingut a la plantilla futbolistes com Cucu Fernández, Max Llovera o Joan Cervós.

Dintre d’aquesta llista també hi ha clubs com l’FC Andorra (adscrit a la federació espanyola), que va ingressar 14.636 euros, o d’altres com el Vila-real (47.567 euros), La Solana (36.590 euros), l’Azuqueca (21.954 euros) o el Betis (18.295 euros).

Més enllà d’Espanya, vuit clubs més de set països diferents també van ingressar fons de la UEFA per haver tingut jugadors internacionals. D’aquests, el que va rebre una quantitat més gran va ser el Bilje d’Eslovènia (43.908 euros), on van jugar Cucu Fernández i Eric Vales, a més, també a Eslovènia, l’NK Primorje va rebre 14.636 euros pels partits d’Albert Alavedra amb la selecció nacional. Per últim, clubs de Noruega (Sandefjord, 25.613 euros), Bòsnia (Rudar-Prijedor, 21.954 euros), Portugal (Marco 09 i SC Vianense, tots dos 21.954 euros), Grècia (Diagoras FC, 14.636 euros) i Macedònia (14.636 euros) també van rebre pagaments de la UEFA per tenir jugadors internacionals a les seves files en el període comprès entre el 2020 i el 2024.

INGRESSOS PER CEDIR INTERNACIONALS

INTER ESCALDES

245.153 euros

ATLÈTIC CLUB D’ESCALDES

102.452 euros

FUTBOL CLUB SANTA COLOMA

179.291 euros

FUTBOL CLUB ORDINO

80.498 euros

ÚNIÓ ESPORTIVA SANTA COLOMA

157.337 euros

FUTBOL CLUB PAS DE LA CASA

36.590 euros

UNIÓ ESPORTIVA ENGORDANY

150.019 euros

P. ENCARNADA D’ANDORRA

25.613 euros