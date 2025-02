Derrota de la selecció femenina a Geòrgia (1-2)

Publicat per Redacció Tbilisi Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció femenina ha obert la segona edició de la Lliga de les Nacions amb una derrota per 2-1 a Geòrgia en un partit marcat per un maleït tram final, on el conjunt local ha remuntat el partit en tot just tres minuts. Si ve és cert que les georgianes havien fet mereixements per avançar-se molt abans, la realitat és que ha estat Andorra qui ha obert el marcador gràcies a Laia Solé, però just quan les tricolors començaven a assaborir els primers possibles punts, dos gols locals al 84 i al 87 han certificat el triomf georgià.

Albert Panadero ha fet sortir ja de titulars a tres debutants (Alba Martín, Zoe Planagumà i Chloe Izquierdo), i la selecció ha sortit ben plantada, i amb alguna arribada, tot i que sense generar gaire perill fins a la sortida d’un córner passats els deu primers minuts. A poc a poc Geòrgia ha començat a apujar línies i ha posat en compromís a les tricolors, tot i que una Alba Martín molt segura a la porteria ha evitat les arribades locals, com en una rematada creuada de Bakradze que ha pogut enviar a córner. Precisament en un servei de cantonada han tingut el primer les georgianes, però el marcador no s’ha mogut i s’ha arribat sense gols al descans.

A la represa, el duel ha seguit el mateix guió, amb Geòrgia acostant-se més a la porteria tricolor, per exemple, amb un tir de Bakradze que ha sortit per sobre del travesser. Tere Morató era la referència tricolor en atac (ha forçat tres targetes grogues), i ho ha provat amb una falta directa que ha atrapat la portera local. Geòrgia continuava tenint les ocasions més clares, com un tir al pal de Bukhrikidze (era fora de joc, però l’àrbitra no l’havia assenyalat) o un xut alt de Bebia. Però el que ha acabat arribant ha estat el gol d’Andorra gràcies a Laia Solé, que ha aprofitat una jugada d’embolic amb una pilota morta a la frontal de l’àrea petita després d’una centrada d’Erica Gonçalves.

Geòrgia ha tornat a posar una marxa més a la recerca de l’empat, però les tricolors topaven amb la defensa tricolor, i amb Martín a la porteria, molt segura en el seu debut com a internacional absoluta. El temps anava passant per les locals, i Andorra provava d’aprofitar-ho sortint en velocitat, però el que ha arribat ha estat l’empat georgià des del punt de penal. Bebia ha aprofitat una infracció comesa per Colobrans per fer l’1-1 tot i que Alba Martín ha estat a prop d’aturar-lo. Però gairebé sense poder refer-se de l’empat, Bakradze ha certificat la remuntada de Geòrgia amb un xut que Martín ha tocat, però que no ha pogut evitar que es convertís en gol. Andorra ha anat en busca l’empat, tot i que amb més cor que cap, i el marcador ja no s’ha tornat a moure certificant la gerra d’aigua freda per obrir la Lliga de les Nacions per les tricolors.

Les tricolors viatjaran directament des de Geòrgia cap a Malta, on dimarts disputaran la segona jornada davant de les malteses a partir de les 19.30 hores.

FITXA TÈCNICA:

GEÒRGIA 2: Gabunla; Kadagishvili, Kalandadze, Gasviani, Bebia; Chkhartishvili, Danelia, Ambalia; Bakradze, Mateeva, Bukhrikidze.

ANDORRA 1: Alba Martín; Planagumà, Colobrans, Gil, Sin; Izquierdo, Gonçalves, Solé, T. Morató; M. Ruzafa, Rosas.

CANVIS: Khaburdzania per Kadagishvili (66’); Tsikaridze per Mateeva (75’ –Geòrgia–; Ariadna Pernía per Sin (descans); Carla Ber per Ruzafa (70’); Maria da Cruz per Lia Gil (85’) –Andorra–.

GOLS: 0-1, Laia Solé (69’); 1-1, Maiko Bebia de penal (84’); 2-1, Bakradze (87’)

ÀRBITRA: Ugne Šmitaite (Lituània).

TARGETES: Grogues a Danielia, Mateeva, Kalandadze, Gabunia, Bakradze i Ambalia –Geòrgia–; Erica Gonçalves i Chloe Izquierdo –Andorra–

ESTADI: M. Meskhi II Stadium, Tbilisi.