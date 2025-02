Cande Moreno repeteix als punts al segon supergegant de Sarntal

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Cande Moreno va tornar a entrar als punts al segon supergegant de la Copa d’Europa de Sarntal (Itàlia), després de finalitzar la cursa en 23a posició. L’esquiadora arrencava amb el dorsal 30 de 82 participants i va fer un temps d’1’16”20 que va deixar-la a 2”24 de la vencedora, l’austríaca Nadine Fest, que es va acabar imposant amb un registre d’1’13”96. Qui no va tenir tanta sort va ser Jordina Caminal, que no va poder finalitzar la cursa. L’esquiadora va ser 38a al primer sector, però no va completar el traçat.

Amb els 12 punts i la 19a posició de dimecres i els 8 punts després de l’actuació d’ahir, Cande Moreno va pujar al 31è lloc de la general de supergegant de la Copa d’Europa amb 49 punts. A més, és 33a a la taula de descens amb 15 punts, mentre que a la general que combina totes les disciplines és 86a amb 49 punts.

La següent cita per a Cande Moreno serà la setmana vinent amb el retorn a la Copa del Món a Kvitfjell, Noruega. Dimecres i dijous serà el torn dels dos entrenaments de descens, divendres i dissabte es faran les curses de descens, mentre que diumenge hi ha programat un supergegant.