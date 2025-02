Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha anunciat el fitxatge d'Enzou Goudou-Sinha, base de 26 anys i 1,82 metres d'alçada que signa fins a final de temporada com a jugador tricolor. El francès arriba procedent del Saint-Quentin de la lliga gal·la, on també ha jugat al Nancy, el Champagne Basket i el Cholet. Aquesta serà la seva primera aventura fora del seu país, i el director general del MoraBanc Andorra, Francesc Solana, ha destacat que "és un base que ja fa uns anys que juga a primer nivell a França. Petit i fort amb gran capacitat defensiva i llançament exterior", a més d'afegir que "esperem que ens ajudi aquests mesos en les diverses rotacions. Per ell també és una gran oportunitat el fet d’arribar aquí a Andorra i a la Lliga Endesa".