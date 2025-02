El MoraBanc obrirà la sessió de dilluns per a tots els aficionats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra obrirà dilluns vinent les portes del pavelló Toni Martí perquè tots els aficionats que ho desitgin puguin veure l’etrenament de l’equip de Joan Plaza. Aprofitant l’aturada per les finestres FIBA i les vacances escolars amb motiu del Carnestoltes, els seguidors podran presenciar, a partir de les 18.30 hores, la sessió de treball de l’equip tricolor. Mitja hora abans de l’inici, cap a les 18.00 hores, s’obriran les portes del pavelló, l’entrada serà per la zona d’accés dels jugadors, la porta de recepció, i l’espera serà amenitzada per la mascota del MoraBanc, el Brut. A més, des del club, es demana que tots aquells aficionats presents a l’entrenament estiguin atents per “si ets un dels afortunats, podràs participar, juntament amb els jugadors, dels darrers instants de la sessió”. Després de l’entrenament, que tindrà una durada aproximada d’una hora, els jugadors i el cos tècnic signaran autògrafs.