L'esquí alpí espera amb il·lusió els Jocs de l'any vinent

La bona actuació de la delegació de la FAE al Campionat del Món de Saalbach anima l’ens federatiu amb vista a la pròxima gran cita del calendari d’esquí, els Jocs Olímpics d’hivern que es faran d’aquí a un any a Milà-Cortina d’Ampezzo. Així ho creu el director esportiu de la secció d’alpí de la Federació Andorrana d’Esquí, Roger Vidosa, que va assenyalar al Diari que “el Mundial sempre és una mica una prèvia dels Jocs Olímpics de l’any següent i ara ja tenim una mica la idea del que pot arribar a passar l’any que ve”, a més d’afegir que “crec que els del 2026 seran uns Jocs en què arribarem igual que al Mundial, segurament sense tanta representació, però amb un nivell força similar o fins i tot amb un punt més”, i és per tot això que Vidosa considera que “hi anirem amb un punt més de nivell que ens permetrà fer coses molt maques”. Entrant en detall, el director esportiu va destacar que “tindrem gairebé segur un equip a la combinada femenina, podrem tenir el Joan amb experiència i lluitant per les medalles, algun eslalomista lluitant per fer un Top 20 o Top 30 i potser alguna noia més en tècnica amb la Carla Mijares”.

Més enllà del que acabi passant l’any vinent a Itàlia, Vidosa va mostrar-se convençut que “estem en el millor moment de l’esquí alpí, sense cap dubte”, a més de destacar que “tenim una primera espasa que pot fer podi, i d’altres per darrere que poden treure el cap a la Copa d’Europa i la Copa del Món”. Però des de la federació encara veuen marge de millora i el responsable de la secció considera que “és obvi que estem en el millor moment de la federació, però som ambiciosos i en volem més perquè és una roda que comença a girar cada cop més ràpid”, i justifica aquest bon moment com “el fruit de les coses importants que s’han fet a escala de país com l’esquí estudi, l’EEBE, moltes coses que són política esportiva i que fan que cada cop ens professionalitzem més”.

Des de la FAE van realitzar una valoració positiva del Mundial, tot i la decepció de Verdú, que no va poder acabar la cursa de gegant. “Estem molt contents del Mundial en general, era la primera vegada que portàvem una delegació amb set atletes i cobrint la majoria de disciplines”, va afirmar Vidosa, que va agregar que “penso que es demostra que anem en la bona línia, estem fent una bona feina i això és molt positiu”. Entrant en el detall, per a Vidosa “la de Verdú és la petita decepció, o gran, del Mundial, sobretot per l’expectativa que tots, i ell també, teníem de medalla”, però també va exposar que “al final és una decepció perquè per primera vegada hi anàvem amb una expectativa de medalla, que no ens havia passat mai a la vida, ja no això, sinó tan sols fer Top 15, i quan tens una expectativa tan alta al final el cop és més dur, sobretot per a l’esquiador i el seu equip, i també per al país”. De fet, per al director esportiu d’esquí alpí de la federació, “d’això n’haurem après, i ell també, i segur que tornarà a estar al podi perquè l’esquí que té és bo”. Vidosa, a més, va destacar el bon paper de les velocistes Cande Moreno i Jordina Caminal després de “venir d’on veníem”, sobre Carla Mijares, tot i no acabar l’eslàlom, i va dir que “està en un moment de forma molt bo i acabaran arribant els resultats”, a més de destacar també el paper d’Àlex Rius, passant a la final d’eslàlom, i dels altres dos eslalomistes, Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel.