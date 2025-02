Govern veu els “escenaris oberts” amb l’FC Andorra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Govern manté contactes amb la Federació Andorrana de Futbol i l’FC Andorra per tal de “trobar una situació que encaixi per a cadascuna de les parts”, tal com va assenyalar el ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Preguntat per la possibilitat que l’executiu assumeixi una part del lloguer de l’estadi d’Encamp, tal com va explicar el Diari que s’estava estudiant, Casal va destacar que “Govern analitza la varietat de possibilitats que té i en funció d’això negocia o dialoga”, a més de cloure que “es decideix en funció del que s’ha tractat a les reunions, els escenaris estan oberts i ara no estem en disposició d’avançar cap situació concreta”.