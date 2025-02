El festival ANDBike encetarà la temporada ciclista el 7 i 8 de juny

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El festival ANDBike serà l'encarregat d'encetar la temporada ciclista al país el cap de setmana del 7 i 8 de juny a la Massana. "Tenim el segell la Massana Ciclista, som l’escenari de grans proves internacionals i tenim equipaments i zones ideals per a la pràctica de la bicicleta en totes les seves modalitats. Ara completem la nostra oferta amb un festival dissenyat per gaudir, compartir i viure el ciclisme amb intensitat i que esperem que des de la primera edició atragui un nombrós públic de diferents països" assegura la consellera de Turisme, Mònica Solé.

L'ANDBike festival comptarà amb una fira, on diverses marques del sector presentaran els seus productes, així com sortides organitzades, proves esportives i exhibicions. A més, disposarà d'una oferta gastronòmica amb foodtrucks, zones de networking i espais per anar amb bicicleta, informa el comú.