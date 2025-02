Bombardó s’afiança a la defensa de l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Bombardó s’ha convertit en un dels futbolistes intocables en l’eix de la defensa de l’FC Andorra, des que Beto Company va prendre les regnes de l’equip. De fet, el jove central de 19 anys acumula cinc partits consecutius com a titular –el primer va ser el dia de la destitució de Ferran Costa, contra el Bilbao Athletic– i està mostrant un molt bon nivell. Bomba va explicar que “ara estic jugant i m’està tocant ajudar l’equip des de dins i ho porto amb tota la naturalitat possible perquè, quan no jugava, també intentava ajudar l’equip des de fora perquè tot anés bé”. Pel que fa a les aspiracions de l’equip, el defensa tricolor va destacar que “la Lliga és molt llarga. És una carrera de fons, com una marató de 42 quilòmetres, i el més important no és qui va primer ara, sinó qui acabarà a dalt quan tot acabi”. En aquest sentit, el central tricolor es va mostrar convençut “al 100% que estarem a la lluita a final de temporada”.