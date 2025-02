Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Representants de Rugby Europe han visitat les instal·lacions del CTEO i el camp de rugbi d’Ordino, on es disputarà la disciplina de set als Jocs dels Petits Estats i on se celebrarà l’Europeu de la Divisió Conference. Aquest torneig, que se celebrarà del 20 al 22 de juny i tindrà Andorra com a amfitriona, s’havia de disputar a l’Estadi Nacional.