Pocs partits i més subvenció perquè l’FCA jugui a Encamp

El Govern estudia ajudar l’FC Andorra a sufragar una part del lloguer que l’entitat hauria de pagar a la Federació Andorrana de Futbol per jugar a l’estadi que l’ens està construint a Encamp. És per això que l’executiu va reunir-se durant la setmana passada amb els representants de la FAF per saber quin ús esportiu hi ha previst per a la nova infraestructura, pensant en una possible futura cohabitació entre els compromisos esportius de la federació i els que tindria l’entitat propietat de Gerard Piqué, ja sigui a Primera RFEF o a Segona Divisió. I és que el màxim accionista del club ja va explicar durant la roda de premsa de fa unes setmanes que un dels motius per no voler jugar a Encamp era com es podria compaginar l’activitat federativa amb la que hauria de dur a terme l’FC Andorra, especialment veient els problemes que hi ha hagut durant aquesta temporada a l’Estadi Nacional amb la superfície, sobretot després de l’últim partit dels isards, que va fer esclatar l’exfutbolista.

Durant la trobada entre la FAF i l’executiu de la setmana passada, a més de l’activitat esportiva, els dirigents del ministeri d’Esports també van interessar-se per quines seran les despeses aproximades que tindrà l’estadi federatiu un cop entri en funcionament, uns càlculs estimats en 100.000 euros mensuals (1,2 milions a l’any) en diversos conceptes, com ara la calefacció per mantenir en bon estat la gespa híbrida, o també la despesa de la llum. A partir d’aquí entraria l’FC Andorra a l’equació per establir o discutir quina és la quantitat que l’entitat hauria de sufragar com a lloguer per utilitzar les instal·lacions, ja que el club no en tindria l’usdefruit de manera exclusiva, tot i que sí que l’utilitzaria de manera majoritària per a la disputa dels seus partits. En tot cas, les diverses fonts consultades van explicar al Diari que encara no hi ha hagut cap proposta formal de quantitat de lloguer des de la federació cap a l’FC Andorra, i és que club i federació no es reuneixen des del novembre passat, quan alguns representants del club tricolor van visitar les obres de l’estadi per conèixer-lo de primera mà. En aquell moment, però, la FAF no va fer cap proposta econòmica a l’entitat, sinó que l’assumpte econòmic i d’un possible lloguer només va ser tractat en l’àmbit de la seva junta directiva amb la possible quantitat que demanaria per llogar les seves instal·lacions, amb un preu de mínims i un de màxims, en funció de l’ús que l’FC Andorra donés a l’estadi d’Encamp. I és que més enllà del que és purament el terreny de joc, la nova infraestructura encampadana comptarà amb serveis de primer ordre també pel que fa a preparació física, com ara el gimnàs, o de recuperació amb la zona d’aigües que s’està acabant de fer, en les que serien instal·lacions òptimes per a un club professional com és el cas de l’FC Andorra. Paral·lelament a les converses a tres bandes entre FAF, Govern i FC Andorra, els clubs del país també estan a l’aguait del que acabi passant amb l’estadi d’Encamp, i és que algunes d’aquestes entitats també estan pressionant la federació per tal de poder utilitzar la instal·lació encampadana, tenint en compte, per exemple, els problemes que hi ha per distribuir els camps d’entrenaments entre tots els equips.

Amb tot plegat, i donant per fet que la continuïtat del club a l’Estadi Nacional a partir de la temporada vinent és pràcticament impossible, el Govern podria arribar a implicar-se econòmicament per tal d’ajudar a fer que l’FC Andorra segueixi al país, una posició que l’executiu ha reiterat públicament en diverses ocasions. Tot això es posarà sobre la taula en una reunió pròxima entre les parts.

EL CONVENI ACABA A L’ESTIU

PENDENTS TAMBÉ DE L’ESTADI COMUNAL



Més enllà de l’estadi de joc, l’FC Andorra també haurà de treballar en la instal·lació d’entrenament, ja que el conveni amb el comú d’Andorra la Vella per exercitar-se a l’Estadi Comunal Joan Samarra acaba aquest estiu. L’acord entre l’administració parroquial i l’entitat va estrenar-se l’estiu del 2022, coincidint amb l’ascens de l’equip a Segona Divisió, tenint en compte les necessitats d’entrenar sobre gespa natural. El club va fer-se càrrec del tractament de xoc per a una superfície natural força malmesa, fins al moment, i posteriorment va adaptar espais de la instal·lació per situar-hi serveis com ara el gimnàs, la bugaderia o oficines dels tècnics.



Després de dos anys de funcionament, l’estiu passat va allargar-se aquesta entesa durant una campanya més, l’actual, fins al final de la temporada, mantenint les necessitats de la resta de federacions que utilitzen l’estadi, com la d’atletisme i la de rugbi. La primera, amb els atletes seguint entrenant a la pista, i la segona, amb dos dies d’entrenaments setmanals per a l’escola.