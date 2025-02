Enzo Goudou-Sinha, base francès, a punt de signar pel MoraBanc

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El base del Saint-Quentin francès Enzo Goudou-Sinha es pot convertir en nou jugador del MoraBanc Andorra els pròxims dies. El jugador, d’1,83 i de 26 anys, s’incoporarà a la disciplina de l’entitat tricolor aquesta setmana, si res no es torça, i ja es posarà a disposció de l’entrenador, Joan Plaza. Goudou-Sinha, que presenta una mitjana de 10,2 punts, 1,7 rebots i tres assistències a la lliga francesa aquesta temporada, aterraria per corregir l’absència de Rafa Luz, que ha d’estar de baixa sis setmanes –ja acumula 15 dies– per un trencament d’una part del menisc intern del genoll dret.

A banda de la incorporació del base francès, que en principi signaria un contracte temporal, la direcció esportiva fa cert temps que pentina el mercat i busca alguna oportunitat per reforçar la pintura. Plaza ja va deixar entreveure les intencions del club de reforçar el joc interior i de cercar un ala-pivot físic per poder complementar-se amb Felipe dos Anjos, Lammers, Llovet, Chougkaz i Doumbouya. La intenció del club és que també arribi aviat.