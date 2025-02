La Dynafit Andorra Skimo es troba en entredit

Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria

Les condicions de la neu han obligat l’organització de la Dynafit Andorra Skimo a introduir canvis en el recorregut de la present edició, la setena, de la cursa. La base en alguns punts no és prou segura per garantir la seguretat dels participants i per això, com a prioritat, la direcció ha decidit modificar les rutes i buscar alternatives viables. La situació és certament complicada, també pel que fa al futur de la cursa, ja que perilla seriosament la continuïtat en les pròximes edicions.