Retorn als orígens

Viatge d’anada i tornada amb el futbol com a origen i final. Així es podria definir la trajectòria de Margot Llobera. I és que només uns dies després d’anunciar la seva retirada del món del motor després d’una dècada sobre rodes tant de pilot com de copilot, l’FC Santa Coloma va anunciar ahir que s’incorpora a la disciplina de l’equip per disputar la Lliga nacional.

El futbol no li vindrà de nou, i és que allà va començar la seva trajectòria esportiva, com a futbolista de l’Enfaf, compartint vestidor, entre d’altres, amb Marina Fernández o Tere Morató, i on, tot i jugar com a defensa, destacava també com a golejadora amb diversos partits anotant un pòquer de gols i marcant en uns quants dels duels. Llobera també va ser de les pioneres que van estrenar la selecció femenina de futbol fa poc més d’una dècada i va ser internacional abans de fer un punt final que ara s’ha convertit en punt i a part, a la seva carrera futbolística, una carrera que ara tornarà a reprendre.

I ho farà il·lusionada, i és que Llovera va explicar al Diari que està “molt feliç per tornar al camp”, a més de mostrar-se molt agraïda “a l’FC Santa Coloma per haver confiat en mi”. Aquest retorn serà especial, ja que, segons va destacar, “estic supercontenta de retrobar-me amb companyes amb les quals havíem estat a la selecció [Marina Fernández, per exemple, és una de les jugadores de l’equip]”, a més d’estar feliç també “de tornar a jugar en un esport col·lectiu i que m’encanta”. Per a l’estrena potser no cal esperar gaire, i és que “tant de bo pugui arribar al partit de dijous”, quan l’FC Santa Coloma, líder de la lliga, s’enfronti a l’Atlètic Escaldes.