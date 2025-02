La federació es mostra satisfeta per l’actuació a Palma

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, va mostrar-se satisfet per la participació dels nedadors del país al Campionat d’Espanya de federacions, on es van assolir tres rècords nacionals absoluts i tres més de 18 anys, a més d’aconseguir dues mínimes per al Campionat d’Espanya. Maltrana va assenyalar que “crec que podem dir que la feina s’està fent bé i que a escala d’equip i de país estem fent passes endavant”.