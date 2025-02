Canvi de recorregut en la Dynafit Andorra Skimo i incertesa per la seva continuïtat

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

La neu tornarà a ser la protagonista d'una cursa d'esquí de muntanya, però no pels motius desitjats. La Dynafit Andorra Skimo 2025, la cursa anual que pretén donar a conèixer el país des del punt de vista dels refugis, celebrarà la seva edició d'enguany després d'un any d'aturada per la manca de neu. No obstant això, aquest factor ha obligat a canviar els traçats de les curses sis, vuit i deu on, en comptes de sortir des de Naturland, es realitzarà la sortida des de Grau Roig i la Vall d'Incles, respectivament. "Aquest any hem intentat fer uns recorreguts de muntanya que tinguin significat amb els refugis i l'Skimo, però malauradament no podrem sortir des de Sant Julià" ha mencionat el director de la cursa, Gerard Riart, revelant que han hagut de passar al 'pla B'. A més, aquesta falta de precipitacions ha provocat que, després de la prova, l'organització hagi de valorar molts aspectes per saber si es continuarà amb la travessa dels refugis de cara al futur.

"Estem patint uns anys complicats. Pensàvem que aquest any, amb les pluges de la tardor i la primera nevada, ja havia passat aquest cicle maleït de no precipitacions i no ha estat així" ha declarat Riart. En aquest sentit, la voluntat és poder reprendre les primeres edicions amb la quantitat de neu que es veia, però des de l'organització són coneixedors que la situació és "cada cop més difícil". Això sí, s'ha destinat tot un equip humà al control exhaustiu de la neu actual, les condicions per als pròxims dies i pel cap de setmana. A més, han agraït el suport del Govern, el comú de Sant Julià de Lòria i els patrocinadors per apostar per la cita "inclús en els moments més difícils". Demanat per la possible desaparició de la prova, Riart ha confirmat que, actualment, estan centrats en l'edició actual, però preveuen poder fer una reunió posterior per valorar la situació. "La idea i la il·lusió nostra és poder fer la volta al país amb quatre etapes, és un somni, però la realitat és la que es" ha explicat. El moment que viuen no és bo a escala empresarial, ja que "tants anys, gastant molts esforços per no arribar i perdre diners, al final és complicat" i més quan es preveia que la situació sigues temporal. La idea inicial és no eliminar la prova i, en aquest sentit, Riart ha remarcat que es plantegen inclús un canvi d'estratègia.

Per la seva banda, el ministre de Comerç i Turisme, Jordi Torres, ha recalcat la importància de la celebració prova, la qual és "un referent al sud d'Europa" i ha volgut agrair l'empenta i resiliència dels organitzadors. "La Dynafit Andorra Skimo és molt important per la marca Andorra, el sector de l'hostaleria i el comerç" ha expressat. Qui ha coincidit amb Torres ha estat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, que ha volgut incidir en la celebració d'enguany de la cita, després que el 2024 s'anul·lés per la manca de neu, i recordant que l'Skimo sempre ha estat "una porta d'entrada per a la Vall del Madriu i les muntanyes del nostre país", tot i que no es pugui iniciar des de Naturland. "Estem encantats de poder donar suport a un projecte de país que, tot i el canvi de recorregut, els representants gaudiran d'això en les futures edicions" ha esmentat. El 'Country Manager' de Salewa Ibèrica, Enric Grifé, també ha valorat positivament la celebració de la Dynafit.

En total, seran més de 460 corredors els que participaran en l'edició 2025 de la Dynafit Andorra Skimo, on s'esperen que 300 esquiadors participin en la jornada de dissabte i uns 180 en la de diumenge, sempre tenint en compte que les inscripcions estan obertes fins dimecres. Durant la roda de premsa de presentació, s'ha revelat que, pel que fa a les nacionalitats, predomina l'espanyola amb un 66,3%, seguida de l'andorrana (20,28%) i la resta d'Europa (13,42%). Quasi el 80% dels participants tenen nacionalitat estrangera, un símbol de positivisme, perquè significa que "la gent s'anima a les curses de muntanya" ha explicat Riart, mencionat que l'Skimo és la prova dels Pirineus amb més participació. A més, un 61% dels inscrits són gent repetidora, mentre que el 39% participaran per primer cop. Cal remarcar que hi ha tres corredors que han estat presents en totes les edicions i que, per aquest motiu, des de l'organització se'ls hi ha nomenat els 'Legends', als quals se'ls atorgarà un premi especial commemoratiu.

Tenit la seguretat dels corredors com a bandera, els canvis en els recorreguts començaran des de dissabte 23, on la sortida de l'Skimo sis i les primeres etapes de les Skimo vuit i deu es faran des de Grau Roig a partir de les 8.30 hores. Estan previstos tres avituallaments (dos al refugi de Montmalús i un al refugi de l'Illa), dos talls horaris al Montmalús a les 10.30 i 13.30 hores, respectivament, i un temps màxim de 6.30 hores per efectuar la prova de 20 quilòmetres de recorregut i 1.500 metres de desnivell positiu. Pel que fa a diumenge, s'iniciarà la jornada amb les sortides de l'Skimo quatre i la segona etapa de la deu a les 8.30 hores a la Vall d'Incles, on se seguirà el recorregut original fins a Arcalís. Es preveuen dos avituallaments (Ransol i la vall de Sorteny), dos talls a les 11 i 13 hores i un temps màxim de 7.30 hores en una cursa de 26 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell positiu. Pel que fa a les sortides de l'Skimo dos i la segona part de la vuit, s'iniciarà al pàrquing del Puntal (10.30 hores) amb un avituallament al refugi de Sorteny, 14 quilòmetres de recorregut i 1.050 metres de desnivell. A més, tots els corredors rebran la jaqueta Dynafit i els guanyadors les medalles Finisher.

Finalment, cal recordar que els recorreguts Skimo dos i deu seran puntuables per a la Copa d'Andorra d'esquí de muntanya.