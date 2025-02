Andorra serà seu de la Development Cup per segona vegada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra acollirà la Development Cup d’hoquei gel per segona vegada entre el 22 i el 26 d’abril. Es tracta d’un torneig internacional que està dissenyat per a aquelles seleccions que no poden competir al Campionat del Món, que serveix també per al desenvolupament d’aquest esport als països participants. En aquesta edició, a més d’Andorra també competiran Portugal, el Brasil, Grècia, Puerto Rico i Liechtenstein. Hi haurà tres partits per dia a la lligueta i després es faran les eliminatòries finals.

Andorra va ser una de les impulsores d’aquesta competició juntament amb Irlanda, i el Palau de Gel va ser la seu de la primera edició, que va acabar amb la victòria de la selecció marroquina. En aquella estrena, el combinat nacional va acabar en quart lloc, igual que el 2018. L’última participació va ser el 2022 i Andorra va acabar cinquena.