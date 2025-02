Ajornat el partit contra el Girona pel mal estat de la gespa

El partit de les semifinals de la Copa Catalunya que havia d’enfrontar demà l’FC Andorra i el Girona a l’Estadi Nacional, finalment no es disputarà en la data programada. El lamentable estat de la gespa de la instal·lació de la Baixada del Molí va fer que ahir les tres parts implicades –Federació Catalana de Futbol (FCF), el club tricolor i l’entitat gironina– arribessin a un acord definitiu per ajornar l’eliminatòria, a partit únic a Andorra, a l’1 o 2 d’abril –data i horari per confirmar.

L’entesa arriba després que el mateix Girona FC emetés un comunicat diumenge lamentant l’estat de la gespa del Nacional i demanant a l’FCF un canvi d’escenari i que el partit es jugués a Montilivi: “Segons el nostre criteri, l’estat del terreny de joc no compleix els estàndards adequats per a la celebració d’un esdeveniment d’aquesta rellevància.” Mentrestant, l’FC Andorra va replicar amb un altre text que lamentava “profundament la situació derivada de l’estat de la gespa”, a més “d’entendre la posició i preocupació del Girona”. Tot i això, els tricolors van refermar que el seu desig és “jugar aquest partit a casa nostra i davant la nostra gent”, i esperava que l’FCF prengués una decisió “de la manera més justa i equitativa possible”. Davant d’aquesta situació, la decisió més salomònica, per tant, ha estat ajornar la celebració de la semifinal, tot esperant la millora de l’estat de la superfície del Nacional.

Una de les dates que s’havien posat sobre la taula era acollir el partit durant l’aturada per les seleccions, entre el 17 i 25 de març, que és quan es disputa l’altra semifinal, entre l’Espanyol i el Barça, el dia 19. Ara bé, el fet que Andorra jugui contra Letònia a l’Estadi Nacional el dia 21, en el primer partit de la fase de classificació per al Mundial del 2026, ho va fer del tot inviable.

D’altra banda, i en la presentació de l’exposició fotogràfica Andorra en una ullada que va inaugurar ahir, la ministra d’Esports, Mònica Bonell, es va voler pronunciar al voltant d’aquesta darrera problemàtica. La ministra va reconèixer no entendre la negativa del Girona FC de no venir a jugar a Andorra, tot i l’estat de la gespa: “Per part nostra, pensem que, igual que fan tots els rivals que té l’Andorra a la Primera RFEF, el Girona hauria pogut venir a jugar.” A més, lògicament, la ministra entén que el club català hagi lamentat l’estat de la superfície del Nacional, però si la gespa es troba en males condicions és per l’ús que es fa de les instal·lacions, no tan sols per part de l’FC Andorra, sinó també de la selecció de rugbi i de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). En qualsevol cas, Bonell va celebrar l’acord al qual van arribar FC Andorra i Girona per ajornar el partit de les semifinals de la Copa Catalunya i poder jugar al país encara que sigui més tard, però va recordar que, en el tema del manteniment de la gespa, “poca cosa més poden fer”, i que cuidar la superfície és sempre responsabilitat de l’entitat tricolor.