Rius acaba 32è a l’eslàlom del Mundial

Andorra va tancar la seva participació al Campionat del Món d’esquí alpí de Saalbach a tocar d’un nou Top-30 gràcies a Àlex Rius, que va finalitzar amb un 32è lloc a l’eslàlom que va posar el punt final a la cita acollida per Àustria durant les dues últimes setmanes. L’esquiador havia assolit dissabte la seva classificació per la cursa després de superar la prèvia, i arrencava amb el dorsal 63 de 100 participants, però va poder millorar fins a acabar el 43è a la primera mànega després de fer un temps d’1’04”88, a 5”65 del primer classificat, Clement Noel. A la segona mànega (al Mundial accedien els 60 primers i no els 30 com a la Copa del Món), Rius va poder recuperar encara més posicions fins a acabar sent el 32è amb un registre global de 2’02”75 que va situar-lo a 8”73 del campió del món de la disciplina, el suís Loïc Meillard, i a tot just un segon del Top-30 a la seva estrena en un Campionat del Món.