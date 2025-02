Publicat per Redacció Olesa de Montserrat Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Enfaf Construccions Modernes no va poder sumar el segon triomf en dos dies a la Tercera Divisió i va caure per 6-4 davant de l’Olesa en un duel ajornat. Els de Jorge Dias van arribar al descans perdent 5-1, i no van poder capgirar el marcador a la represa.