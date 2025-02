Chougkaz i Evans, convocats amb les seleccions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nikos Chougkaz, amb Grècia, i Shannon Evans, amb Guinea, seran els dos internacionals que tindrà el MoraBanc durant aquesta aturada de seleccions per les finestres FIBA. En el cas de Grècia, buscarà segellar la seva classificació per a l’Eurobasket amb els partits davant de la República Txeca i Països Baixos. En el cas d’Evans, Guinea buscarà els primers triomfs a la fase de classificació per a l’Afrobasket en els duels contra Angola, Tunísia i Kènia.