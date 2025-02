Rius passa a la segona mànega de l'eslàlom del Mundial

Publicat per Redacció Saalbach Verificat per Creat: Actualitzat:

Àlex Rius s'ha classificat per a la segona mànega de l'eslàlom del Mundial de Saalbach després de ser 43è a la primera baixada (al Campionat del Món entren els 60 primers i no els 30 com a la Copa del Món). L'esquiador arrencava amb el dorsal 63 de 100 participants, i ha pogut millorar durant la seva baixada fins a fer el 43è millor temps amb un registre d'1'04"88, a 5"65 del primer, Clement Noel.

La segona mànega arrencarà a les 13.15 hores.