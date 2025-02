Mijares no acaba l’eslàlom del Mundial

Carla Mijares no va poder completar la primera mànega de l’eslàlom del Campionat del Món d’esquí alpí que s’està celebrant a l’estació austríaca de Saalbach. L’esquiadora va arrencar amb el dorsal 41 i va anar de menys a més en una baixada molt exigent que estava gestionant amb un bon esquí. Mijares marcava el 42è temps al primer sector, i va anar millorant fins a ser 34a al segon i 19a al tercer, però va acabar quedant fora de cursa a la part final del recorregut.

“Tinc un sentiment agredolç perquè estic contenta de com he gestionat el dia”

Carla Mijares, Esquiadora



Després de la cursa, l’esquiadora va assenyalar que “tinc un sentiment agredolç perquè estic contenta de com he gestionat el dia” i va agregar que “he estat bastant tranquil·la, gaudint de l’experiència. Després, en el moment de la baixada sempre venen una mica els nervis, una mica el dubte i potser no he acabat de treure l’esquí que m’hauria agradat, però estava fent una baixada amb una mica d’alts i baixos”. Mijares va fer balanç també de la seva primera participació mundialista després de ser a la combinada i a l’eslàlom i va afirmar que “trec una superexperiència dels dos dies, sobretot l’ambient i tot el que es viu amb la situació que genera, per motivar-me encara més i saber que és aquí on aspirem a competir, estar al top amb les millors i lluitar per coses grans a un esdeveniment així”.

RIUS, CLASSIFICAT

Àlex Rius va ser l’únic dels tres competidors de la FAE que va superar la qualificació de l’eslàlom masculí i que avui estarà al portilló de sortida. Rius, que a la primera mànega havia estat el 18è, va acabar 22è assolint així l’objectiu d’acabar entre els 25 primers per assegurar-se una plaça a l’eslàlom d’avui.

No van tenir tanta sort Xavier Cornella ni Bartumeu Gabriel, i és que tots dos van fer una bona primera mànega entrant dintre dels 25 primers (van ser 20è i 21è respectivament), però a la segona no van poder segellar la classificació. En el cas de Cornella va ser 28è i va quedar-se a 0”96 del Top-25, mentre que Gabriel no va poder finalitzar la seva baixada.

L’eslàlom masculí que tancarà el Mundial arrenca a les 9.45 hores, i la segona mànega serà a les 13.15 hores.