L'Andorra puja al tren del 'play-off' amb un triomf

El futbol és això. Imprevisible, cruel, capriciós i, de vegades, màgic. En condicions normals i sense lectura prèvia, arrencar un punt de Barakaldo podria tenir un pòsit més que acceptable, tot i les urgències per deixar de veure el play-off pel retrovisor. Però a l’FC Andorra li agrada la marxa i, segurament, en un partit en què no havia presentat candidatura, es va trobar en l’afegit amb una victòria inopinada i terapèutica que el col·loca a un sol punt del play-off (2-3) i li permet retrobar-se, gairebé cinc mesos després, amb un triomf lluny del Nacional.

Però no és gens senzill jugar a Lasesarre. El Barakaldo treu petroli de la categoria fent els partits arrissats, de poc confeti, de fang i guix i d’aquells de mastegar sorra. El primer gir copernicà va arribar en el moment que semblava l’FC Andorra abocat a una nova patacada, encallat en un partit espès, sense llum i amb un marcador en contra. No havia trobat encara les coordenades del partit l’equip tricolor quan Pablo Santiago va donar la pantoflada (6’). Entre Alende, Álvaro Peña i Busquets es van enredar a l’hora de restar una pilota a la frontal i l’extrem del Baraka va agrair la tebiesa tricolor amb un xut que va entrar pel pal esquerre de Ratti (1-0). En un escenari que ja semblava la cançó de l’enfadós, a l’Andorra se li feia massa alpí el partit, en què filar tres passades seguides era un maldecap i l’equip basc en tenia prou de precintar espais i posar a córrer Pablo Santiago, Unai Buján i Revi com a desesperats. I va arribar la bogeria. Dos abans de l’interludi, l’equip de Beto Company es va il·luminar i va capgirar el partit a contrapeu del guió. Primer Clemente va citar Nieto amb Unai Pérez i el davanter andalús, després d’un retall sec, va aconseguir l’empat i, un minut després, una pilotada des de Bilbao de Clemente la va recollir Cerdà per, en col·laboració amb el porter del Baraka, i amb tot el suspens del món va fer pujar el segon. Dos gols que, curiosament, la no presència del VAR a Primera RFEF va permetre segellar, ja que Nieto arrenca reptant el fora de joc al primer i la pilota de Cerdà en el segon no acaba de petonejar la xarxa. A la represa, tot es va mantenir ple de mines i tot i jugar a favor d’obra i amb el camí aplanat per l’expulsió de Borja García al minut 57, l’Andorra no va saber pausar la inèrcia ni aplicar cloroform i el Barakaldo va recollir benzina amb l’empat (2-2). Però el dia tenia guardat la darrera osca, en el minut 93, quan Álvaro Peña va fer saltar tot pels aires.

DESTACATS

MANU NIETO

OBRIDOR

Un gol de pur davanter centre, amb retall inclòs, va obrir el triomf d’ahir a Lasesarre.

J. CLEMENTE

ASSISTENT

Va iniciar les accions dels dos primers gols i es va fer un fart de pujar i baixar la banda.

ÁLVARO PEÑA

GOLEJADOR

Va aconseguir, de cap i en temps afegit, el gol de la victòria per a l’equip tricolor.