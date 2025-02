El Girona no vol jugar al Nacional per l'estat de la gespa

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Girona FC ha demanat a la FCF (Federació Catalana de Futbol) que la semifinal de la Copa Catalunya davant de l'FC Andorra que s'ha de jugar dimecres es disputi a l'estadi de Montilivi per l'estat de la gespa de l'Estadi Nacional. Així ho ha anunciat el club català en un comunicat on assegura que "després d’una inspecció realitzada per l’àrea esportiva del Club, s’ha constatat que, segons el nostre criteri, l’estat del terreny de joc no compleix amb els estàndards adequats per a la celebració d’un esdeveniment d’aquesta rellevància". Segons assegura l'equip català, "el Girona FC ha mantingut converses amb el FC Andorra i ha formalitzat la sol·licitud a la Federació Catalana de Futbol oferint l’estadi de Montilivi per disputar el partit. Considerem que aquest canvi seria beneficiós tant per als dos equips com per a l’aficionat, garantint unes condicions de joc idònies".

En el seu comunicat, l'equip gironí assegura que "l'estat actual de la gespa de l’Estadi Nacional d’Andorra sumada a l'elevada càrrega física podria augmentar el risc de lesions i afectar negativament la competició de La Lliga, ja que qualsevol contratemps físic podria comprometre l’estat de forma dels nostres futbolistes i la seva disponibilitat per als propers compromisos". Per últim, el Girona es mostra "a l’espera de la resolució per part de la Federació Catalana de Futbol i agraïm la col·laboració de totes les parts implicades per trobar la millor solució per al bon desenvolupament del torneig".

Fonts de l’entitat tricolor han explicat al Diari que comprenen el neguit del Girona, però que la seva voluntat és jugar a l’Estadi Nacional com estava previst, i que es mantenen a l’espera del que determini la federació catalana.