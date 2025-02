Derrota del VPC femení a domicili davant del líder

Publicat per Redacció Barcelona

L’equip femení del VPC va perdre per 24-7 davant del BUC (Barcelona Universitari Club) a la sisena jornada de la Divisió d’Honor Catalana. El conjunt català arribava a aquest duel com a líder invicte, i va poder avançar-se al marcador a l’equador de la primera meitat gràcies a un assaig de càstig per dur el partit al descans amb el 7-0.

A la segona meitat, les catalanes van poder ampliar diferències amb un assaig de Silvia Sicart no transformat, però les tricolors van entrar al partit gràcies a un assaig d’Emma Latorre que va transformar Cristina Modesto per situar el 12-7 al marcador. A partir d’aquí, però, les locals van tornar a mostrar-se millor, i van acabar sentenciant el duel amb dos assajos més.

El VPC rebrà dissabte vinent a l’INEF Lleida.