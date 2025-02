Mijares no acaba l'eslàlom del Mundial

Publicat per Redacció Saalbach Verificat per Creat: Actualitzat:

Carla Mijares ha quedat fora de competició a la primera mànega de l'eslàlom del Campionat del Món de Saalbach. L'esquiadora estava realitzant una bona baixada anant de menys a més, i estava en el 30è lloc quan ha passat pel tercer parcial, tot i que finalment no ha pogut completar la baixada i s'ha quedat sense opcions a la primera mànega.

També en eslàlom, en aquest cas masculí, Àlex Rius ha aconseguit entrar al Top-25 de la qualificació i demà disputarà la cursa del Mundial. A més de Rius, la FAE estava representada amb Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel amb tots tres fent una bona primera mànega, ja que Rius ha estat 18è, Cornella 20è i Gabriel 21è. A la segona baixada, però, Gabriel no ha pogut completar la cursa i Cornella ha finalitzat 30è, quedant Rius, que ha estat 19è, com a únic classificat per a l'eslàlom de demà.

Aquest eslàlom tancarà la participació d'Andorra amb Àlex Rius sobre la pista amb la primera mànega programada a les 9.45 hores.