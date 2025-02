Decepció de Verdú pel mal resultat al Campionat del Món

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Desenllaç decebedor per a Joan Verdú al gegant del Mundial de Saalbach (Àustria), on no va poder completar la segona mànega. L’andorrà, que havia arrencat la baixada definitiva des de la 16a posició, va començar amb bon ritme, millorant els parcials i forçant al màxim per corregir el 15è temps que va registrar a la primera mànega, però l’esperança d’una remuntada es va esvair de cop a la meitat del recorregut. Un revolt de dretes el va trair, va perdre el control i va acabar per terra, sense cap opció de completar la baixada. A la primera mànega, Verdú només va poder ser 15è amb un crono d’1’22”43, a 1”33 del millor registre, que va ser per al noruec Timon Haugan, amb 1’21”10. Verdú feia el quart crono al primer parcial, el 13è al segon, el 21è al tercer i el 19è al quart. A la segona mànega, l’andorrà va sortir arriscant al màxim, al límit a cada porta, i tot i que marcava un primer parcial de -1”18, després no podia mantenir-se, va acabar caient i va quedar fora de cursa. L’andorrà no va poder amagar el desencís i va comentar que havia estat “un dia complicat. No és el resultat ni la carrera que esperava. Estic una mica decebut, sobretot la primera mànega he fet una bona part alta, però la part baixa, malament. Sé que puc anar molt més ràpid i ser més sòlid. A la segona mànega no tenia cap altra opció que tirar a tope, me l’he estat jugant a cada corba, pràcticament, tensant molt les línies per intentar fer una bona segona com ja he fet moltes vegades i remuntar alguna posició. El que ha passat és que he anat a terra i no ha pogut ser”. Verdú va reconèixer que “és així, és dur. Estic decebut, em fa mal, però seguiré treballant, seguiré confiant i seguiré creient. És un gran honor poder ser aquí competint i barallant-me amb els millors, i tot i que avui no ha sortit, he tingut molts èxits en el passat, moltes derrotes, i el camí ara mateix no canvia”.