Cande Moreno, 31a a la Copa d’Europa de Bardonecchia

Publicat per Redacció Bardonecchia (Itàlia)

Verificat per Creat: Actualitzat:

Cande Moreno va signar el 31è millor temps al primer supergegant de la Copa d’Europa de velocitat que es disputa a l’estació italiana de Bardonecchia. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 26, va marcar el 31è temps amb un crono d’1’16”07, a 2”66 de la guanyadora, la italiana Asja Zenere, amb 1’13”41, i que es va imposar per 0”01 a la suïssa Janine Schmitt, i per 0”13 a la també suïssa Stefanie Grob. Cande es va quedar a només 0”01 de la 30a posició i, per tant, de la zona de punts.

Cande Moreno marcava l’11è crono al primer sector, el 17è al segon i el 57è al tercer, després de cometre una errada que la feia finalment completar la cursa amb l’1’16”07 que li atorgava la 31a posició final.

D’altra banda, ahir es va disputar el segon supergegant FIS de Soldeu-el Tarter a la pista Àliga. En dones, Íria Medina va acabar cinquena, mentre que en homes Pere Cornella va ser setè.