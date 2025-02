Barakaldo, el veritable punt d’inflexió

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra visita aquest vespre l’Estadi de Lasesarre sabent que ja no hi ha marge per a mitges tintes. L’objectiu és clar: donar continuïtat al triomf contra el Lugo i apropar-se a un play-off que, precisament, marca el Barakaldo a quatre punts de distància. Un enfrontament d’aquells que val més que tres punts i que pot servir de punt d’inflexió, i més tenint en compte que l’equip tricolor acumula quatre derrotes consecutives fora de casa i que no puntua des de fa tres mesos lluny del Nacional.