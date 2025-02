L'FC Andorra s'endú un partit boig a Barakaldo (2-3)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha sumat la segona victòria seguida després d’imposar-se per 2-3 al Barakaldo en un partit boig en què els tricolors han arrencat perdent als cinc minuts de partit, i en què han pogut remuntar amb dues dianes en dos minuts abans del descans. Quan tot estava de cara a la represa després de que els locals es quedessin amb un menys, el Barakaldo ha empatat i ha tingut opcions de remuntar, però el que ha acabat arribant ha estat el 2-3 obra d'Álvaro Peña al temps afegit. Amb el triomf, els tricolors trenquen la dolentíssima dinàmica lluny de l’Estadi Nacional que els tenia sense guanyar des del 21 de setembre quan van imposar-se per 0-1 davant del Sestao River. Aquesta victòria, a més, permet als homes de Beto Company acostar-se al play-off d’ascens, que ara està a un únic punt de diferència (a l’espera dels partits de demà), tot i que el Barakaldo, cinquè i equip que marca el tall, té un partit menys.

Els tricolors han arrencat malament, ja que tot just s’havien disputat sis minuts de joc quan l’enèsima errada defensiva ha provocat l’1-0. Una falta d’entesa a la frontal de l’àrea tricolor ha deixat a Pablo Santiago totalment sol, i l’atacant local ha superat a Ratti amb un xut col·locat al pal. La diana ha semblat esperonar els homes de Beto Company, que han tingut un parell d’arribades amb un tir llunyà de Clemente i un altre de Nieto. El partit, però, ha començat a transitar en un tram del tot anodí fins que dos minuts bojos han permès a l’FC Andorra capgirar el marcador abans del descans. Primer, Manu Nieto ha aprofitat una passada a l’espai per superar a Unai després d’una bona acció, en una jugada en què la defensa local ha reclamat fora de joc de l’atacant andalús. I gairebé ningú havia assimilat l’empat, quan una nova passada llarga de Clemente ha permès a Cerdà fer el segon en una acció sense angle a la línia de fons en què la pilota ha passat sota les cames del porter, i on les repeticions no deixen clar si tota l’esfèrica ha entrat per complet a la porteria, tot i que l’àrbitre ha acabat donant el gol amb què s’ha acabat arribant al descans.

A la represa, els tricolors han semblat continuar endollats, i és que quan tot just s’havia disputat un minut i mig, Lauti ha tingut el que hagués estat l’1-3, però Unai Pérez ha pogut evitar el gol. El conjunt basc ha anat en cerca de l’empat i l’ha tingut Bittor Isuskiza amb una internada per la dreta en una acció que ha pogut atrapar Ratti en dos temps. El duel s’ha posat ben de cara pels tricolors abans del primer quart d’hora de la segona meitat, quan una dura entrada de Borja García sobre Manu Nieto ha suposat l’expulsió amb vermella directa del jugador del Barakaldo.

Tot i la inferioritat numèrica, els locals han anat a pel gol, i han provat de fer mal especialment a la contra, com en una acció en què han demanat penal, o en una acció a pilota aturada. I tant buscar-lo, el gol de l’empat ha acabat arribant gràcies a Ekaitz, que ha aprofitat una nova acció tova de la defensa tricolor per fer el 2-2 amb un tir dins de l’àrea totalment sol. I encara gràcies, perquè el Barakaldo ha seguit cercant el gol, i a punt ha estat de fer el tercer, davant d’uns tricolors que, com tants cops aquesta temporada, es desfan com un terròs de sucre a la primera que reben un cop. Però el partit boig havia d’acabar amb bogeria, i així ha estat amb el 2-3 que ha acabat donant els tres punts als tricolors gràcies a un gol d’Álvaro Peña al minut 92 quan tot apuntava a l’empat.

FITXA TÈCNICA:

BARAKALDO 2: Unai Pérez; De Jesús, Markel, Borja García, Oier; Unai N., Huidobro; P. Santiago, Bittor Isuskiza, Unai Buján; A. Revilla.

FC ANDORRA 3: Ratti; Clemente, Alende, Bomba, Royo; Busquets, Molina, Á. Peña; Nieto, Lauti, Cerdà.

CANVIS: Muguruza per Isuskiza (62’); Luís Bilbao per Buján (62’); Ekaitz per Naveira (70’); Valiño per Huidobro (70’) i J. Martínez per Revilla (70’) –Barakaldo–; Iván Rodríguez per Royo (66’); Villahermosa per Busquets (66’); Luismi per Nieto (81’); Juanda per Cerdà (89’) –FC Andorra–.

GOLS: 1-0, Pablo Santiago (6’); 1-1, Manu Nieto (42’); 1-2, Cerdà (44’); 2-2, Ekaitz Molina (72’); 2-3, Álvaro Peña (92’).

ÀRBITRE: Imanol Irurtzun Artola (Navarra).

TARGETES: Grogues a De Jesús –Barakaldo–; Manel Royo, Lauti, Clemente i Álvaro Peña –FC Andorra–, vermella a Borja García –Barakaldo–.

ESTADI: Lasesarre.