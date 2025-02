Verdú, fora a la segona mànega del Mundial

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú ha quedat fora de combat al gegant del Mundial de Saalbach després d’anar per terra a la segona mànega. L’esquiador arrencava la segona mànega el 16è i ha tingut un bon inici de baixada, millorant els temps dels competidors anteriors, però a la meitat del recorregut ha anat per terra a la sortida d’un revolt de dretes i no ha pogut completar la seva baixada.

Verdú s'ha mostrat "decebut" després de la prova perquè "no és el resultat ni la carrera que esperava" i ha explicat que "a la segona mànega no tenia altra opció que tirar a tope, me l’he estat jugant a cada corba, pràcticament, tensant molt les línies per intentar fer una bona segona com ja he fet moltes vegades i remuntar alguna posició. El que ha passat és que m’he anat al terra i no ha pogut ser. No tinc moltes més paraules". L'esquiador ha assegurat que aquest resultat "és dur, estic decebut, em fa mal, però seguiré treballant, seguiré confiant, seguiré creient. És un gran honor poder estar aquí competint i barallant-nos amb els millors, i tot i que avui no ha sortit, he tingut molts èxits en el passat, moltes derrotes, i el camí ara mateix no canvia. Seguim treballant, confiant i vindran bons resultats”, en declaracions recollides per la Federació d'Esquí (FAE).

El guanyador del gegant i campió del món ha estat l'austríac Raphael Gasset amb un temps de 2'39"71, mentre que el podi l'han completat els suïsos Thomas Tumler (0"23) i Loïc Meillard (0"51) segon i tercer respectivament. Un dels grans favorits, el també suís Marco Odermatt només ha pogut ser quart i finalitzar a 0"58 del guanyador.