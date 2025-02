Verdú, “emocionat i il·lusionat” davant del gegant de Saalbach

Joan Verdú afronta avui la prova més important de la temporada, en què té dipositades moltíssimes esperances. El Campionat del Món de Saalbach acull, per fi, el gegant masculí, amb l’andorrà al portilló de sortida i somiant en gran. “El Joan del passat estaria molt content de poder estar aquí, al Mundial, i poder lluitar per coses molt grans”, va explicar.

L’esquiador de la FAE es troba “molt emocionat i il·lusionat” per estar al Mundial. “Ens hem preparat molt per a aquest moment, estic molt orgullós d’haver arribat amb aquest nivell, tan preparat per a una fita com aquesta”, va assegurar l’andorrà, que es troba confiat i molt orgullós de tot el camí recorregut fins aquest moment. Verdú va amb una idea clara, la medalla: “Em permetré somiar a tope, ens hem preparat molt bé, em noto molt bé.” Ahir va tenir lloc un “últim test d’entrenament per acabar de polir detalls” i l’andorrà considera que la feina “està feta”, així que ara només resta lluitar. “Ara full concentració, analitzar bé l’estratègia de la carrera i anar a totes, a gaudir fort”, va sentenciar l’esquiador.

AMB EL DORSAL 13

Joan Verdú sortirà amb el dorsal 13 i s’haurà d’enfrontar, evidentment, als grans monstres de la disciplina, com Alexander Steen Olsen, Marco Odermatt, Loic Meillard, Henrik Kristoffersen o Marco Schwarz, entre d’altres. La cursa de gegant d’avui serà a les 9.45 hores la primera mànega i a les 13.15 hores la segona baixada. Per a aquesta gran cita, l’esquiador estrenarà un casc molt especial. La protecció inclou una imatge de la Mamba que li dona el sobrenom a l’esquiador de la FAE i també els colors de la bandera d’Andorra, que l’identifiquen, juntament amb tots els patrocinadors, a una cita tan gran i de tanta repercussió internacional com és aquest Campionat del Món de Saalbach, a Àustria.