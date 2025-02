La justícia espanyola cita Piqué com a investigat pel 'cas Supercopa'

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Piqué ha estat convocat per la justícia espanyola en qualitat d'investigat en la causa del contracte de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per portar la Supercopa espanyola a Aràbia, segons publiquen els mitjans espanyols. La jutgessa que porta el cas ha citat el president de l'FC Andorra perquè declari el 14 de març a Majadahonda, Madrid, per la intervenció que va tenir quan era jugador de l'FC Barcelona com a intermediari entre les autoritats àrabs i l'entitat que aleshores presidia Luis Rubiales, que també està sent investigant.

El procés judicial es va obrir per determinar possibles irregularitats en l'operació, que reportaria uns ingressos d'uns 400 milions per a la Federació Espanyola i de 40 milions per a Kosmos, l'empresa de Piqué. La jutgessa considera que podria haver un conflicte d'interessos perquè Piquè era en aquell moment jugador del Barça, un dels clubs que participava en la competició de la Supercopa espanyola.