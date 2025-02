El Govern i la federació busquen l’encaix de l’FC Andorra a Encamp

La reunió entre la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i el Govern de dimecres a l’edifici administratiu ha encetat la roda de trobades que mantindran durant les pròximes setmanes les parts implicades en l’afer de l’Estadi Nacional. El secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, tot i mostrar-se ahir molt hermètic al respecte, sí que va apuntar que qualsevol solució a la problemàtica hauria de passar obligatòriament pel trasllat de l’FC Andorra al nou estadi que la FAF està construint a Encamp.

“Clar que no preveiem que l’FC Andorra hagi de marxar del país” Alain Cabanes, Secretari d’Estat d’Esports

Així, Cabanes va assenyalar que “no preveiem que l’FC Andorra hagi de marxar del país i el que volem és una solució bona per a tots”. En aquest sentit, la proposta de Govern és que, un cop finalitzat el conveni, el rugbi torni a l’Estadi Nacional i que l’FC Andorra jugui a Encamp com a feu alternatiu i així, part del trencaclosques quedaria definit. Ara bé, és ben conegut que aquesta proposta topa frontalment amb el desig del club tricolor que, tal com va exposar fa uns dies el màxim accionista i president de Kosmos, Gerard Piqué, “a Encamp no hi anirem”. Per tant, amb dues posicions tan antagòniques, no sembla que la solució pugui arribar en un espai curt de temps. Qüestionat per si a la reunió amb la FAF es va posar sobre la taula que l’FC Andorra podria tenir certa prioritat a l’hora de fer ús de la nova instal·lació de la FAF, Cabanes va sostenir que “podria ser una possibilitat, però tot s’ha d’acabar de parlar”. Des de l’ens, es defensa que en cap cas l’FC Andorra pot ser mai la prioritat a l’hora de jugar al nou estadi, tot i que la cohabitació seria bona i tranquil·la. A la nova infraestructura de la federació a Encamp, la preferència la tindran sempre la selecció absoluta i els partits de competició europea dels equips de la Lliga Multisegur, així com algun partit de la sub 21 amb un rival potent o alguns partits determinants del campionat domèstic. La selecció femenina jugarà al Nacional i la Massana seguirà acollint partits de lliga, el futbol base i els compromisos de l’Enfaf. Amb tot això a l’organigrama és on s’ha d’acabar d’encabir l’FC Andorra que, evidentment, sí que tindrà l’opció de jugar sempre els seus partits com a local. El club presidit per Ferran Vilaseca, de moment, segueix en espera. Primer, que la FAF pugui facilitar una proposta, també econòmica, per saber les possibilitats que hi hauria de fer el trasllat a Encamp, en cas que sigui l’única solució per evitar marxar d’Andorra. En els pròxims dies, FC Andorra i Govern s’han de seure per analitzar la situació i per veure si, per alguna de les dues bandes, s’han pogut apropar les postures o tot segueix igual d’enquistat.