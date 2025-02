Verdú ja és a Saalbach després dels entrenaments a Reiteralm

Publicat per Redacció Saalbach Verificat per Creat: Actualitzat:

Joan Verdú ja es troba a Saalbach, la seu del Campionat del Món d’esquí alpí, on demà disputarà la cursa de gegant. El primera espasa de la delegació nacional en aquest Mundial va arribar ahir al migdia a l’estació austríaca juntament amb tot el seu equip després de passar les anteriors jornades entrenant en una altra estació del país austríac, Reiteralm, amb l’objectiu de posar-se a punt per a la cursa de demà. La previsió és que Verdú faci aquest matí un petit warm-up previ a la cursa de demà per acabar de polir detalls i obtenir sensacions de cara a un dels grans objectius de l’any, i és que l’esquiador va afirmar abans de marxar cap a Àustria que el seu objectiu era anar per una medalla. Verdú sabrà aquesta tarda el dorsal que tindrà per a la cursa de demà.