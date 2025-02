La nova zona de recuperació d’aigües tanca els treballs dels serveis del CTEO

Publicat per Ivan Álvarez Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO) posarà en funcionament en les properes setmanes la nova zona de recuperació d'aigües, un espai destinat als atletes becats pel programa ARA, uns 120, i ampliat a la resta dels esportistes de totes les federacions, en total més d'un miler. La infraestructura consta de dues piscines, una més petita d'aigua freda, de 10 graus de temperatura, i una altra més gran de 38m2, una fondària de 1,30m i una temperatura de l'aigua de 29 graus. En aquest vas principal hi ha un canó per tractar cervicals, una zona lumbar, un altre de cames i una bicicleta estàtica aquàtica. Aquest nou espai, que tanca els treballs destinats a l'ampliació del CTEO, també esdevindrà en un nou reclam per als equips i els esportistes estrangers que venen al país a fer estades i ha tingut un cost total de 700.000 euros. El projecte d'ampliació del CTEO contemplava altres treballs com el d'una piscina, un pavelló cobert i altres sales, unes obres que quedaran ara per ara congelades a nivell pressupostari en donar el Govern prioritat a altres carpetes, com la de l'habitatge.