La reunió entre la Federació Andorrana de Futbol (FAF) i el Govern ha encetat la roda de trobades que mantindran durant les properes setmanes les parts implicades en l'afer de l'Estadi Nacional. El secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, tot i mostrar-se molt hermètic al respecte sí ha assenyalat que "no contemplem que l'FC Andorra hagi de marxar del país i el que volem és una solució bona per a tots". En aquest sentit, la proposta de Govern és que, un cop finalitzat el conveni, el rugbi torni a l'Estadi Nacional i que l'FC Andorra jugui al nou estadi de la FAF a Encamp i donar certa prioritat a l'equio tricolor a l'hora de fer ús del terreny de joc per cuidar la gespa, Cabanes ha apuntat que "podria ser una possibilitat però tot s'ha d'acabar de parlar". L'FC Andorra ara roman a l'espera que la FAF li faciliti una proposta, també econòmica, per saber les possibilitats que hi hauria de fer el trasllat a Encamp, tot i que el màxim accionista del club, Gerard Piqué, ja va deixar ben clar que no hi aniran.