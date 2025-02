Cardelús enceta un nou repte en Supersport amb les Superbikes a l’horitzó

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús afrontarà un nou repte aquesta temporada amb la participació en el Campionat del Món de Supersport. Després de diversos anys disputant el Campionat de Moto2 (tant el Mundial com l’Europeu) i MotoE, el pilot canvia de certamen i ho farà amb una Ducati de l’equip Orelac Verdnatura.

L’estrena en aquesta nova categoria arribarà el cap de setmana del 21 al 23 de febrer al circuit australià de Philip Island i el calendari també inclou visites a circuits mítics, com Assen, Misano i Jerez. Sobre el canvi de categoria, el pilot va assenyalar que “necessitava noves motivacions i la Supersport encaixa perfectament amb la meva manera de pilotar”, a més d’admetre que l’objectiu per enguany és “adaptar-me ràpid i ser competitiu per, en un futur, fer el salt a Superbikes”, una voluntat que espera complir “en un parell de temporades”.