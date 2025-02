Barakaldo, una final per a l’FC Andorra

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit que l’FC Andorra disputarà dissabte a Barakaldo serà una final per al conjunt tricolor. Així va assenyalar-ho ahir l’extrem Juanda Fuentes, que va manifestar que “tenim una final contra un rival directe aquesta setmana”, a més d’afegir que “al final els 15 partits que queden són 15 finals per a nosaltres perquè l’FC Andorra ha d’estar a dalt lluitant i afrontarem el partit de la millor manera”. De fet, el conjunt basc és el cinquè classificat (el que marca el tall de les posicions de play-off) amb quatre punts més que els tricolors. A més, els bascos tenen un partit menys, fet que referma que el duel de dissabte a Lasesarre sigui clau per als homes de Beto Company. Sobre les opcions de classificar-se per al play-off, Fuentes va afirmar que “necessitàvem la victòria de l’altre dia per tirar endavant i ara ens ho prenem amb il·lusió”, a més de cloure que “crec que estem preparats, tenim equip de sobres per lluitar per coses bonites, i hem de seguir lluitant i treballant per arribar al maig i jugar-nos coses importants”.