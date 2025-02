Una dècada sobre rodes

Publicat per Marc Basco Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

Margot Llobera va anunciar fa uns dies la retirada del món del motor de competició i ahir va explicar-ho en un emotiu acte a la seu d’Andbank en companyia de família, amics i patrocinadors, entre els quals el seu referent i oncle, Albert Llovera. I és que Llobera va explicar que precisament d’aquí va venir la introducció al món del motor, “perquè m’encanta l’estil de vida que portava i perquè volia viure les aventures que ens explicava”.

I així va començar tot, amb l’objectiu “d’anar en quatre o cinc anys al Dakar en moto”, un somni que no va poder acabar aconseguint per manca de pressupost, tot i tenir el dorsal per ser-hi. Durant l’acte no podia faltar Albert Llovera, que va prendre la paraula per repassar la trajectòria junts (Llobera va fer-li de copilot el Dakar del 2024 en camions), així com la pilot Cristina Gutiérrez, que va referir-se a la ja expilot i excopilot com “un gran referent i un exemple de superació i lluita constant”.

Però, què va dur Llobera a deixar-ho després d’una dècada? Doncs va confessar que després d’un temps aturada i reflexionant va veure que “aquesta disciplina que m’encantava ja no l’enyorava tant”, i si mira cap enrere ho té clar i considera que “puc dir amb la boca gran i el cor ple que estic molt orgullosa de la dona que he estat, a part de valenta”, i és que “no m’esperava haver pogut fer Copes del Món i guanyar-ne, o valenta per haver pogut fer un somni realitat o participar en el Dakar amb el primer equip 100% femení”.