Andorra acaba en 18è lloc a la combinada

Andorra va finalitzar en la 18a posició la combinada per equips femenina del Campionat del Món d’esquí alpí de Saalbach, a Àustria, una nova disciplina que s’estrenava en aquest Mundial, on una esquiadora havia de fer una mànega de descens i una altra havia de fer una baixada d’eslàlom. Cande Moreno i Carla Mijares van ser les escollides per la FAE i van poder cloure al Top 20, assolint a més dues baixades bones, especialment la de Mijares.