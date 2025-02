Puig, fora a l’eslàlom que tancava el Mundial

Roger Puig va tancar el Campionat del Món d’esquí paralpí de Maribor (Eslovènia) sense poder completar la cursa d’eslàlom després de quedar-ne fora a la primera mànega. L’esquiador de la federació va arrencar bé la baixada, amb el cinquè registre al primer parcial i amb un bon ritme, però va quedar a fora al segon i no va poder completar la baixada.

“No han sortit els resultats que esperàvem, però sí coses bones”

Roger Puig, Esquiador paralpí



Amb aquesta cursa Puig va tancar la seva participació en un Campionat del Món complicat entre les curses que no van poder-se fer i les que no ha pogut acabar. Totes les proves de velocitat (descens, supergegant i combinada alpina) es van haver de cancel·lar per les condicions i només va poder fer les tècniques, amb el 19è lloc al gegant de diumenge, i la cursa no completada d’ahir en eslàlom.

Puig va fer una anàlisi de la seva participació a Maribor i va declarar que “no han sortit els resultats que esperàvem, però sí coses bones. Ens quedem amb un 11è temps de segona mànega d’ahir i una bona remuntada, i el parcial d’avui, en què he estat cinquè”, i va agregar que “tampoc estan tan malament les coses i ara a seguir empenyent i seguir endavant”.

Puig tornarà a la competició a final de mes a les curses de velocitat de la Copa del Món de Bardonecchia.