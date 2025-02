Emotiu comiat de Llobera de la competició

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Margot Llobera ha explicat els motius de la seva retirada del món del motor en una emotiva compareixença a la seu d'Andbank amb la presència de bona part de la seva família, així com d'amics i patrocinadors, i ha explicat que "vaig veure que aquesta disciplina que m'encantava ja no l'enyorava tant". La pilot i copilot ha fet un repàs a la seva trajectòria, i ha destacat una de les figures més importants, la del seu oncle Albert Llovera, i mirant cap enrere ha afirmat que "puc dir amb la boca gran i el cor ple que estic molt orgullosa de la dona que he estat i de lo valent que he sigut".