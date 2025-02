Disseccionant el nou MoraBanc

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra afronta una aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA tranquil·la després de les dues victòries en tres partits des de l’arribada de Joan Plaza, que han permès als tricolors prendre aire i posar un triomf de marge respecte a la zona de descens. És cert que només s’han disputat tres duels amb el nou inquilí de la banqueta del Pavelló Toni Martí, però la realitat és que la imatge de l’equip ha canviat des que el tècnic català va fer-se càrrec del MoraBanc, com demostren les sensacions, corroboren les victòries i la millora classificatòria i, sobretot, refermen els números.

On més s’ha notat la millora en aquests tres partits és en l’energia i en l’actitud defensiva. Sense anar més lluny, al duel contra el València es va veure molts jugadors anant per terra a lluitar pilotes com si els anés la vida, un fet poc habitual en els partits anteriors, una sensació que també es pot demostrar amb les estadístiques a la mà. Per exemple, el MoraBanc de Joan Plaza recupera gairebé cinc pilotes més per partit del que ho feia Natxo Lezkano, amb una mitjana actual d’11, davant de les 6,4 que robava durant el període del tècnic basc, i encaixa també menys punts dels que rebia en els 17 primers partits. També demostren aquesta millora en l’energia i l’actitud les dades referents a la lluita pel rebot, especialment en l’àmbit ofensiu. En aspectes generals, l’equip reboteja ara més (36 de mitjana quan abans en capturava 34,6), però la millora és especialment substancial en l’ofensiu, amb més de quatre captures més de mitjana a l’era Plaza que a l’era Lezkano, amb els 14,6 actuals, quan abans eren 10,4. Tot això es resumeix en el fet que l’equip encaixa menys ara, ja que aquests tres duels (amb rivals de la part alta com València i Gran Canària, i també davant del Saragossa) el MoraBanc ha rebut 88 punts, quan abans de la destitució de Lezkano aquesta xifra s’enfilava fins als 91,1 punts, amb fins a cinc partits encaixant 100 o més punts, i nou rebent-ne 90 o més, unes xifres que compliquen excessivament l’objectiu de guanyar partits tot i l’enorme qualitat que té l’equip en l’àmbit ofensiu.

La millora tricolor amb Plaza a la banqueta ha estat sobretot defensiva, però amb el tècnic català també hi ha hagut una millora en atac, amb l’equip anotant gairebé tres punts més per partit amb 89 per duel respecte als 86,4 fins a la seva arribada. Una xifra que s’explica perquè l’equip perd menys pilotes (abans 14,7 i ara 13), i perquè té més segones oportunitats gràcies a la millora en rel rebot ofensiu. En canvi, els tricolors no han millorat amb l’arribada de Plaza pel que fa a assistències, amb 15,3 per matx amb Lezkano a la banqueta i 13 amb el català.