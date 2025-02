Company valora positivament les estrenes de Royo i Villahermosa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic de l’FC Andorra, Beto Company, va valorar positivament l’estrena de Manel Royo i Dani Villahermosa, els dos últims fitxatges de l’entitat tricolor en aquest mercat d’hivern, que van debutar diumenge en el triomf de l’equip davant del Lugo. El primer a saltar al camp va ser Villahermosa al minut 63 en substitució de Juanda Fuentes, mentre que nou minuts després va fer el seu debut amb la samarreta de l’FC Andorra Royo. Company va assenyalar que “en Dani ens donarà molta energia i també estic molt content amb el Manel”, a més d’afegir que “Iván tenia algunes molèsties i s’ha pogut notar el que és Manel Royo, que té bona experiència així com bon peu”. Per últim, i afegint també l’arribada del migcampista Oriol Busquets, Company va destacar que “han vingut tres jugadors molt bons per sumar”. A més, la RFEF va confirmar que el duel davant de l’Unionistas serà diumenge 2 de març a les 12.00 hores.