Carabaña torna a la competició amb el rècord nacional als 5 quilòmetres ruta

Nahuel Carabaña va batre el rècord d’Andorra dels cinc quilòmetres ruta durant el MonacoRun, celebrat al Principat monegasc. L’atleta va marcar un registre de 13’55”, que va rebaixar en un segon l’anterior plusmarca nacional, que tenia establerta ell mateix en 13’54”. Carabaña va finalitzar en cinquena posició la cursa celebrada a Mònaco a 40 segons del vencedor, el belga Kimeli Issac, a més d’acabar en segon lloc a la categoria sènior només per darrere del britànic Cross Elie, que va superar-lo per deu segons.

Aquest era el retorn de l’atleta a la competició després d’unes setmanes arrossegant molèsties físiques que van impedir-li competir. El gran objectiu de Carabaña per enguany és el Mundial de Tòquio, que es farà entre el 13 i el 21 de desembre, on de moment té la plaça garantida per rànquing a la prova dels 3.000 metres obstacles.